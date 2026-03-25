İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Düşmanlar bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor"

Güncelleme:
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, düşman ülkelerin İran adalarını işgale hazırlandığını iddia ederek, bu yönde bir adım atılması durumunda söz konusu ülkenin altyapısının hedef alınacağı uyarısında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Düşmanın" tüm faaliyetlerini gözetlediklerini belirterek, "Düşmanlar bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Farsça ve Arapça olarak paylaştığı mesajında, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin açıklamada bulundu.

"Düşmanın tüm faaliyetlerini gözetliyoruz. İran düşmanları bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor." iddiasında bulunan Kalibaf, "Bu yönde bir adım atılırsa söz konusu ülkenin bütün altyapısı hiçbir sınır olmadan hedef alınacaktır." uyarısında bulundu."

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
