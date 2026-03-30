İran Meclis Başkanı Kalibaf: "İran'ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İran'ın düşmanlarının arzularını haber şeklinde yansıttıklarını belirterek, 'İran halkı düşmanı pişman edecek ve haklarını elde edecektir.' dedi.
Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.
" İran'ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor ve aynı zamanda İran halkını tehdit ederken yanlış yapıyorlar." diyen Kalibaf, "Birini vurursan birkaç kez vurulursun." ifadesini kullandı."
Kalibaf ayrıca, "İran halkı düşmanı pişman edecek ve haklarını elde edecektir." dedi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba