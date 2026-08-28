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İran'dan Petrol Tehdidi: Hürmüz Boğazı İçin 'Ya Hep Ya Hiç'

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, petrol satışlarının engellenmesi halinde bölgede kimsenin petrol satamayacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın eski haline dönmeyeceğini ve güvenliğin ABD güçlerinin varlığına bağlı olduğunu söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, " İran'ın petrol satışlarının engellenmesi halinde bölgede petrol satışına izin vermeyeceklerini" ve Hürmüz Boğazı'nın durumunun "önceki haline" dönmeyeceğini söyledi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 22 Temmuz'da yayımladığı açıklamasını yeniden paylaştı.

ABD'nin, İran'ın petrol ihracatını engelleme girişimlerine işaret eden Kalibaf, "Savaşın denklemi açıktır. ya herkes ya hiç kimse. Bizim petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, paylaşımında şunları kaydetti:

"İran'ın altyapısı güvende olmadığı sürede hiçbir altyapı güvende olmayacak. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği Amerikan güçlerinin bölgede bulunmamasına bağlıdır. Boğazın önceki haline dönmeyeceğini birçok kez söylemiştik."

Kaynak: AA
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