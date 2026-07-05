Haberler

İran: ABD ile barış yok, İsrail tanınmaz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hamas lideri Derviş ile görüşmesinde ABD ile barış olmadığını ve İsrail'i tanımayacaklarını vurguladı. Derviş ise İran-ABD mutabakatını Direniş Cephesi için zafer olarak nitelendirdi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, "ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf, başkent Tahran'da Derviş ile görüştü.

Görüşmede Kalibaf, Müslümanlara ve "Direniş Cephesi"ne gerektiğinde füze gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini belirterek, "ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

Diplomasinin, askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, "Şehit imamın intikamı Kudüs'ün özgürlüğüdür." dedi.???????

Derviş ise, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının "Direniş Cephesi" için bir zafer olduğunu vurgulayarak, "Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer ABD için yenilgidir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim

Gözde tatil beldesinde tuvaletin kapısına asılan not pes dedirtti
Aryna Sabalenka, köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti

Köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti
Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza

Ehliyetsiz sürücünün 10 kilometrelik kaçışı servete mal oldu

NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar

NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

Kırkpınar ağalık ihalesinde rekor teklif! Yanına yaklaşabilen olmadı