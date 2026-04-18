İran Meclis Başkanı Hürmüz Boğazı'yla ilgili düzenlemelerin sosyal medya değil sahada netleştiğini söyledi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılıp kapanmasının sosyal medyada değil, sahada belirleneceğini ifade etti. ABD'nin ablukası devam ederse Hürmüz Boğazı'nın açık kalmayacağı uyarısında bulundu.

Meclis Başkanı, Kalibaf, resmi Telegram hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açılmasına ilişkin Kalibaf, "Hürmüz Boğazı'nın açılıp kapanması ve geçiş düzenlemeleri sosyal medyada değil sahada belirginleşir. Boğaz'dan geçiş İran'ın belirlediği rota ve izniyle gerçekleşecek." dedi.

Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukasının devam etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açık kalmayacağı uyarısında bulunarak, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Boğaz'daki geçiş düzenlemelerinden sorumlu olduğunu vurguladı.

İranlı yetkili, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın bir saat içerisinde 7 kez yalan söylediğini savunarak "Savaşta bu yalanlarla kazanmadılar ve müzakerelerde de bir yere varamayacaklar." dedi.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun kendileri için kutsal olduğunu da hatırlatan Kalibaf, uranyumun taşınmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
