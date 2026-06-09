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İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Diplomasi dilini tercih ederiz fakat diğer dilleri çok daha akıcı konuşuruz"

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile yükselen tansiyona ilişkin diplomasiyi tercih ettiklerini ancak savaşa da hazır olduklarını belirtti. Taahhütlerin bozulması halinde 'en iyi konuştukları dil'e geçeceklerini ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile tansiyon yeniden yükselirken ülkesinin diplomasi dilini tercih ettiğini ancak savaşa da hazır olduklarını belirtti.

Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile gerginliğe ilişkin mesaj paylaştı.

Kalibaf, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz diplomasi dilini tercih ederiz fakat diğer dilleri çok daha akıcı bir şekilde konuşuruz. Siz taahhütlerinizi bozarsanız biz en iyi konuştuğumuz dile geçeriz. O zaman da kendi oluşturduğunuz sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalırsınız."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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