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İran Meclis Başkanı: ABD'nin her türlü saldırısına daha ağır karşılık vereceğiz

İran Meclis Başkanı: ABD'nin her türlü saldırısına daha ağır karşılık vereceğiz
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TAHRAN, 7 Eylül (Xinhua) -- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, çıkarlarına ve güvenliklerine yönelik her türlü saldırıya "daha hızlı, daha sert ve daha acı verici" karşılık vereceklerini ABD'nin anlaması gerektiğini söyledi.

TAHRAN, 7 Eylül (Xinhua) -- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, çıkarlarına ve güvenliklerine yönelik her türlü saldırıya "daha hızlı, daha sert ve daha acı verici" karşılık vereceklerini ABD'nin anlaması gerektiğini söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'nın bildirdiğine göre Kalibaf, meclisin pazar günkü açık oturumunda, "orantılı yanıt devrinin" sona erdiğini vurguladı.

Kalibaf, "Amerikalıların, orantılı yanıt devrinin sona erdiğini ve son operasyonlarda üslerine düzenlediğimiz saldırıların sadece bir başlangıç olduğunu anlamış olması gerekiyor. Bundan böyle oyunun kuralları değişmiştir ve İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her türlü saldırıya daha hızlı, daha sert ve daha acı verici karşılık verilecektir" dedi.

ABD'nin İran'ın güneyindeki bölgelere hava saldırıları düzenlemesi, İran'ın ise ABD'nin bölgedeki üslerine misilleme saldırıları başlatmasıyla Tahran ile Washington arasındaki gerilim son dönemde tırmandı. Saldırıların ardından cumartesi günü de iki tarafın donanmaları arasında çatışmalar yaşandı.

Kaynak: Xinhua
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