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İran Dışişleri Bakanı, ABD ile mutabakatın İsrail'in Lübnan'daki işgalini sona erdirmesini içerdiğini söyledi

İran Dışişleri Bakanı, ABD ile mutabakatın İsrail'in Lübnan'daki işgalini sona erdirmesini içerdiğini söyledi
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile varılan mutabakatın Lübnan’daki savaşın sona ermesini ve İsrail’in çekilmesini içerdiğini, nükleer konuların ise 60 günlük müzakerelerde ele alınacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesinin, ABD ile varılan mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini de içerdiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Erakçi, yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, ABD ile varılan mutabakatı ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile varılan mutabakatın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını belirten Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun ardından yeri daha sonra belirlenecek bir yerde, İran ve ABD arasında nihai bir anlaşmaya varmak için yeni bir müzakere turu başlayacak. Nihai bir anlaşmaya varılması için yapılacak bu müzakereler, 60 gün sürecek. Bu nihai anlaşma, nükleer konular ve yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili."

Mutabakatın Lübnan'da da savaşın durdurulmasını içerdiğini vurgulayan Erakçi, "Bizim görüşümüze göre bu mutabakat zaptının iki tarafı bir tarafta ABD ve İsrail, diğer tarafta ise İran ve Hizbullah'tır ve Lübnan'daki savaşın sona ermesi, savaşın tamamen sona ermesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini içerir." diye konuştu.

Erakçi, "Siyonist rejimin Lübnan'a bundan sonra yapacağı herhangi bir askeri saldırı ve Lübnan topraklarının işgalinin devamı, bizim açımızdan kesinlikle mutabakatın ihlali sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılması nihai anlaşmada ele alınacak

Anlaşmaya varılmasında yaşanan zorluklar nedeniyle müzakerelerin iki aşamaya bölündüğünü söyleyen Erakçi, şunları kaydetti:

"İlk aşamada, savaşı sona erdirme meselesini, Hürmüz Boğazı görüşmelerini, deniz ablukasını, dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasıyla ilgili konuları, yeniden yapılanma meselesini ve benzeri konuları müzakere etmeli ve bir mutabakat zaptına varmalıyız.

Bundan sonra da nihai bir anlaşmaya varana kadar müzakereler 60 gün daha devam edecek. Nihai anlaşmada nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması hakkında kararlar alınacak ve nihai bir sonuca ulaşacağız."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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