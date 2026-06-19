Haberler

İran'ın Dini Lideri Hamaney: Farklı Görüşte Olmama Rağmen Mutabakat Zaptına Onay Verdim

İran'ın Dini Lideri Hamaney: Farklı Görüşte Olmama Rağmen Mutabakat Zaptına Onay Verdim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, farklı görüşte olmasına rağmen Tahran ile Washington arasında savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat zaptının imzalanmasına onay verdiğini açıkladı.

TAHRAN, 19 Haziran (Xinhua) -- İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, farklı görüşte olmasına karşın Tahran ile Washington arasında barışa yönelik bir mutabakat zaptının imzalanmasına onay verdiğini söyledi.

Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat zaptını imzalamasının ardından perşembe günü İran devlet medyasında halka hitaben bir mesaj yayımladı.

İranlı yetkililerin bu noktaya ulaşmak için "merhamet ve iyi niyetle" büyük çabalar sarf ettiğini belirten Hamaney, "Elbette, ABD Başkanı bu amaç uğruna her türlü baskı aracını kullanmıştır" dedi.

Hamaney, "Prensipte görüşüm farklıydı, ancak Sayın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı sıfatıyla, hem kendi adına hem de diğer üyeler adına İran halkının ve direniş cephesinin haklarını koruyacağına dair bana taahhüt vermesinin ve sorumluluğu üstleneceğini belirtmesinin ardından onay verdim" ifadelerini kullandı.

Hamaney, Pezeşkiyan ve diğer Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyelerinin ABD'nin olası "aşırı taleplerini" kabul etmeyeceklerini belirttiklerini de kaydetti.

Bu noktadan itibaren kendisinin ve "gururlu" İran halkının, mutabakat zaptında İran'ın ortaya koyduğu şartların yerine getirilmesini bekleyeceğini vurgulayan Hamaney, "gelecekte yapılacak yüz yüze müzakerelerin, düşmanın konumunu kabul etmek anlamına gelmeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü

Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi

Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor

Paylaşım geldi bile! Icardi Galatasaray'da

Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım

3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım
İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar

Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar