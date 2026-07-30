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İran, Kuveyt’teki ABD'ye ait üsse saldırı düzenlediğini açıkladı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'ne saldırı düzenlediğini ve insansız hava aracı (İHA) hangarları ile uçak yakıt deposunu hedef aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'ne saldırı düzenlediğini ve insansız hava aracı (İHA) hangarları ile uçak yakıt deposunu hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te bulunan ABD üssüne yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bu sabah, Kuveyt'te bulunan ABD'ye ait Ali es-Salim Hava Üssü'ne saldırı düzenlendiği, iki İHA hangarı ile uçak ve helikopterlere yakıt sağlayan deponun imha edildiği iddia edildi.

Kuveyt ordusu, sabah yaptığı açıklamada, İran'dan düzenlenen saldırıda ülkenin kuzeyinde Çinli bir şirkete ait binanın hedef alınması sonucu bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Açıklamada Ali es-Salim Üssü'ne ilişkin bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA
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