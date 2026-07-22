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İran Ordusu, Kuveyt'teki ABD üssünü İHA'larla hedef aldığını duyurdu

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İran Ordusu, Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait mühimmat depoları ile lojistik tesislere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. 'Yıldırım Operasyonu'nun 21'inci dalgası kapsamında gerçekleştirilen saldırının, ABD'nin İran topraklarına saldırılarına misilleme olduğu belirtildi.

İran Ordusu, Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait mühimmat depoları ile lojistik tesislere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran Ordusundan yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 21'inci dalgası kapsamında gerçekleştirilen saldırının, ABD'nin İran topraklarına saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığının mühimmat depoları ve lojistik ekipmanlarının kamikaze İHA saldırısıyla hedef alındığı öne sürüldü.

ABD'nin gece İran'a saldırı başlattığını duyurmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.

Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah, Hemedan, Kürdistan eyaletlerinin çeşitli bölgeleri ve Tebriz kenti ABD'nin füze ve hava saldırılarının hedefi olmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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