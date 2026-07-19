İran ordusu, Kuveyt'teki 2 ABD üssünü İHA'larla hedef aldığını duyurdu
İran ordusu, Kuveyt'te ABD'nin kullandığı El-Adiri Kampı ve Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki Amerikan teçhizatlarını kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. ABD'nin saldırılarına karşılık olarak düzenlenen 16'ncı dalga operasyon kapsamında mühimmat deposu, Patriot hava savunma sistemleri ve hava radarı ateş altına alındı.
İran ordusu, Kuveyt'te ABD ordusunun kullandığı El-Adiri Kampı ile Ali es- Salem Hava Üssü'ndeki Amerikan teçhizatlarını kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.
İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kamikaze İHA'larla Kuveyt'teki iki önemli ABD üssüne saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen "16'ncı dalga operasyon" kapsamında Kuveyt'te ABD güçlerinin kullandığı El-Adiri Kampı'na saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılar kapsamında ABD ordusunun mühimmat deposunun hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki Patriot hava savunma sistemleri ile hava radarının yoğun saldırılarla ateş altına alındığı ifade edildi.