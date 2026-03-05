Haberler

İran yönetimine muhalif İKDP'nin Erbil'deki kampına İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi

Güncelleme:
Erbil'in Köysancak ilçesindeki İran Kürdistan Demokrat Partisi kampına düzenlenen kamikaze insansız hava aracı saldırısında can kaybı yaşanmadı. Ayrıca, İran Kürdistan Direniş Örgütünün karargahı da hedef alındı.

İran'da faaliyet yürüten Kürt muhalif grup İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP) Erbil'in Köysancak ilçesindeki kamplarından birinin kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, muhalif İKDP mensuplarının yaşadığı kampa kamikaze İHA saldırısı düzenlendi.

Kamikaze İHA'nın Köysancak ilçesindeki kampa isabetinin ardından patladığı ancak can kaybı kaydedilmediği aktarıldı.

Öte yandan, İran Kürdistan Direniş Örgütünün (Sazmani Habat) Erbil yakınlarındaki karargahının da saldırıya uğradığı kaydedildi.

