İran Kızılayı: ABD ve İsrail şu ana kadar 81 bin 365 sivil birime saldırı düzenledi
İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla ilgili sindiklerini paylaştı ve 81 bin 365 sivil birimin hedef alındığını açıkladı.
"ABD ve İsrail şu ana kadar 81 bin 365 sivil birime saldırı düzenlendi." diyen Kolivend, İran genelinde yüz bin kişinin İran Kızılayı tarafından eğitildiğini ve yaşanan olaylara hızlı şekilde müdahalede bulunduklarını belirtti.???????"
Kaynak: AA / Tolga Akbaba