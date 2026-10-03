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İran Kızılayı 40 günlük savaşta enkazdan 7.250'den fazla kişiyi kurtardı

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İran Kızılayı 40 günlük savaşta enkazdan 7.250'den fazla kişiyi kurtardı
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İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivand, ABD ve İsrail'in başlattığı 40 günlük savaşta İran'da 7.250'den fazla kişinin enkaz altından sağ kurtarıldığını açıkladı. Kolivand, başarıyı modern ekipman kullanımına bağladı.

TAHRAN, 3 Ekim (Xinhua) -- İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivand, ABD ve İsrail tarafından başlatılan 40 günlük savaş sırasında İran'da 7.250'den fazla kişinin enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

İran İşçi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kolivand açıklamayı perşembe günü Tahran'da düzenlenen ve kuruma yeni kurtarma ile yardım araç ve ekipmanlarının teslim edildiği törende yaptı.

Kolivand, kurtarma operasyonlarındaki başarıyı modern ekipmanların kullanılmasına bağladı.

İran Kızılayı'nın filo ve ekipmanlarının son dönemde benzeri görülmemiş şekilde genişlediğini belirten Kolivand, ülke genelinde altı milyondan fazla gönüllü üyeye sahip olduklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi, New York'ta eylül ayında düzenlenen basın toplantısında, ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarında, aralarında yüzlerce kadın ve çocuğun da bulunduğu 5.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua
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