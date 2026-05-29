İran basını: Keşm Adası çevresinde ABD-İsrail'e ait İHA düşürüldü

İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası çevresinde ABD- İsrail'e ait mini insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Tesnim Haber Ajansının haberinde, "Ordunun hava savunması tarafından Keşm yakınlarında düşman bir Amerikan-Siyonist mini insansız hava aracının tespit edilmesinin ardından, başarılı bir operasyonla derhal vurularak imha edildi." ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin detayların daha sonra duyurulacağı aktarıldı.