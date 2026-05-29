Haberler

İran basını: Keşm Adası çevresinde ABD-İsrail'e ait İHA düşürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası çevresinde ABD-İsrail'e ait bir mini insansız hava aracını hava savunma sistemiyle vurup imha ettiğini duyurdu.

İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası çevresinde ABD- İsrail'e ait mini insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Tesnim Haber Ajansının haberinde, "Ordunun hava savunması tarafından Keşm yakınlarında düşman bir Amerikan-Siyonist mini insansız hava aracının tespit edilmesinin ardından, başarılı bir operasyonla derhal vurularak imha edildi." ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin detayların daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza! Koca bir aile dağıldı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor

Eski futbolcu hobi olarak başladı, şimdi 11 dekar arazide üretiyor
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar

Aralarındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar

Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor