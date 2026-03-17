İran Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul'a geldi

İran Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul'a geldi
Asya Kupası'nda Güney Kore ile oynanan maçın ardından Avustralya'da kalan İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, Türkiye üzerinden ülkelerine dönmek üzere İstanbul'a ulaştı. Kafilenin yarın İran'a gideceği bildirildi.

ASYA Kupası'nda Güney Kore ile oynanan maçın ardından uçuşların durdurulması nedeniyle Avustralya'da kalan İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları ülkelerine dönmek üzere İstanbul'a geldi. Kafilenin yarın İran'a gideceği öğrenildi.

Avustralya ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Asya Kupası'nda 2 Mart'ta Güney Kore ile İran arasında oynan maçın ardından bazı futbolcular İran Milli Marşı'nı söylememeleri sonrası gündeme gelmişti. İran ile ABD arasındaki savaşın ardından Avustralya'da kalan İran milli takımı oyuncularından bazıları Avustralya'ya iltica talebinde bulunmuş, diğer futbolcular ise ülkelerine geri dönmek istediklerini dile getirmişti. Bunun üzerine Kadın futbol takımı ilk olarak Avustralya'dan Malezya'ya gelmişti. Burada bir süre bekleyen futbolcular daha sonra Türkiye'ye gelmek üzere dün akşam saatlerinde Umman'a geldiler. Kafile bugün ise Umman'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi.

KAFİLE YARIN İRAN'A GİDECEK

İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları polis eşliğinde havalimanından ayrılarak İstanbul'da konaklayacakları otele hareket etti. Kafilenin yarın İran'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu

Savaş devam ederken batıdaki komşumuzdan kritik hamle
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız

İran'dan sonra gözünü o ülkeye dikti: Çok yakında adım atacağız
ABD'de 'İran' istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem

Trump'a en yakın isimlerdendi! ABD'de ilk İran istifası geldi
Vakaya giden ambulans kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Ambulans kağıt gibi ezildi! Kahreden haber hastaneden geldi
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
ABD'de 'İran' istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem

Trump'a en yakın isimlerdendi! ABD'de ilk İran istifası geldi
Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok

Beklediği desteği alamayınca resti çekti: Yardımınıza ihtiyacımız yok
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı

Sahipsiz kaldı!