İran basını: İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle ABD ile olan mesaj alışverişini durdurdu

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran, ABD ile mesaj alışverişini durdurdu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edildi.

İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtildi.