İran, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını ve sivillerin evleri ile altyapı tesislerini tahrip etmesini kınadı.

İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan İranlı Sözcü, ateşkes mutabakatının ağır ihlallerinin sürmesine dikkat çekerek mevcut durumdan ABD hükümetinin doğrudan sorumlu olduğunu hatırlattı.

Bekayi, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler'i (BM), İsrail'i Lübnan ve Filistin topraklarında işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye zorlayacak ciddi adımlar atmaya çağırdı.

Ayrıca İranlı Sözcü, El Ahbar Gazetesi muhabiri Lübnan'lı Amal Halil'in İsrail tarafından suikastla öldürülmesini de tepki gösterdi.

Bekayi, söz konusu suikastı, İsrail'in "gerçeği aktaranların sesini susturma çabasının bir başka örneği" olarak nitelendirdi.