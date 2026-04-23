İran, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını ve sivillerin evleri ile altyapı tesislerini tahrip etmesini kınadı.

Mehr Haber Ajansı, Bekayi'nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan İranlı Sözcü, ateşkes mutabakatının ağır ihlallerinin sürmesine dikkat çekerek mevcut durumdan ABD hükümetinin doğrudan sorumlu olduğunu hatırlattı.

Bekayi, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler'i (BM), İsrail'i Lübnan ve Filistin topraklarında işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye zorlayacak ciddi adımlar atmaya çağırdı.

Ayrıca İranlı Sözcü, El Ahbar Gazetesi muhabiri Lübnan'lı Amal Halil'in İsrail tarafından suikastla öldürülmesini de tepki gösterdi.

Bekayi, söz konusu suikastı, İsrail'in "gerçeği aktaranların sesini susturma çabasının bir başka örneği" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

