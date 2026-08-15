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İran'dan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Sert Tepki

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in Lübnan’ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıları şiddetle kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlalleri karşısındaki "sessizliği ve...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıları şiddetle kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlalleri karşısındaki "sessizliği ve eylemsizliğini" eleştirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Bekayi, İsrail'in Lübnan'ın Deyr ez-Zahrani, Ensar, Nebatiye gibi Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği ve en az 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadıklarını bildirdi.

Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri saldırılarının ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerin sürdüğünü belirterek, BMGK'nın uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlalleri karşısındaki "sessizliği ve eylemsizliğini" eleştirdi.

İsrail'in güney Lübnan'daki saldırılarının sona erdirilmesi ve Lübnan topraklarında işgal altında bulunan bölgelerden derhal çekilmesinin gereğini vurgulayan Bekayi, Lübnanlıların, İsrail'in saldırganlığı karşısında kimliğini ve egemenliğini savunmak için gerekli gördüğü tüm araçları kullanma hakkının bulunduğunu belirtti.

İranlı Sözcü, ülkesinin Lübnan'ın ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunma çabalarıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

İsrail'in 17 Nisan'da varılan ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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