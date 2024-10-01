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İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi

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İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırıları sonrası, İstanbul'dan Irak, İran ve Ürdün'e yapılacak uçuşlar iptal edildi. Hava sahasının kapanması nedeniyle birçok uçak rotasını değiştirdi ve İstanbul havalimanlarına yönlendirildi.

İran ile İsrail arasındaki gerilim ve hava sahasının kapanması nedeniyle bu gece ile yarın Irak, İran ve Ürdün'e yapılacak İstanbul çıkışlı uçak seferleri iptal edildi.

ÜRDÜN, İRAN VE IRAK'A UÇUŞLAR İPTAL OLDU

Edinilen bilgiye göre, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin bu gece ve yarın İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarından Ürdün, İran ve Irak'a yönelik uçuşları iptal oldu.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİ ROTALARINI DEĞİŞTİRDİ

Ayrıca bu ülkelere doğru sefer halindeki uçaklarının rotalarını değiştiren pek çok hava yolu şirketi, iniş için uçaklarını İstanbul, Sabiha Gökçen ve çevre havalimanlarına yönlendirdi.

YAKIT KRİTİĞİNE GİRDİLER

Hava sahasının kapanması nedeniyle yakıt kritiğine giren yabancı hava yolu şirketlerine ait çok sayıda uçağın da İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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Yorumlar (1)

dehide:

Zaten orada ne işiniz var oraya gideceğinize avrupaya amerikaya falan gidin.

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