İran ordusu: Laricani'nin intikamı için Tel Aviv'e füzelerle saldırı düzenledik

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamı amacıyla Tel Aviv'e çok başlıklı füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail saldırısında ölen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamı amacıyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok başlıklı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "Gerçek Vaat-4" operasyonlarının 61. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Laricani'nin intikamı için çok başlıklı Hürremşeken-4, Kadir, Emad ve Hayberşeken füzeleriyle Tel Aviv'in hedef alındığı belirtildi.

Bu açıklamadan önce, İsrail basını, İran'ın düzenlediği çok başlıklı füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
