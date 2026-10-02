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İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde bomba patladı, bir emniyet görevlisi öldü

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bomba patladı, bir emniyet görevlisi hayatını kaybetti. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıyla bağlantılı kişileri yakalamak için çalışma başlatıldığını bildirdi.

TAHRAN (AA) – İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sistan ve Beluçistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı.

Patlama sonucu bölgede bulunan bir emniyet görevlisi yaşamını yitirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, söz konusu saldırının emniyet güçlerinin "savunma azmini" kıramayacağını vurgularken saldırıyla bağlantılı şahısları yakalamak için çalışma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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