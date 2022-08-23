İran'ın renkli traverten terasları "Badab Surt"
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İran'ın Mazenderan eyaletindeki Badab Surt Pınarları Türkiye'de bulunan Pamukkale Travertenlerine benzerliğiyle dikkat çekiyor.
İran'ın Mazenderan eyaletindeki Badab Surt Pınarları Türkiye'de bulunan Pamukkale Travertenlerine benzerliğiyle dikkat çekiyor.
İran'ın ikinci ulusal doğal eseri olarak 2008 yılında İran Ulusal Doğal Eserleri Listesi'nde tescil edilen Badab Surt Pınarları, deniz seviyesinden 1841 metre yükseklikte bulunuyor.
Pınarlar, doğal bir merdiven görünümünde kırmızı ve sarı renkte havuzlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor
Kaynak: AA / Eisa Mohammadi - Güncel