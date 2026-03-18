İran'ın misillemesi nedeniyle İsrail'in merkezinde birçok kentte sirenler çaldı

İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere bir çok kentte sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemlerince önlenmeye çalışıldığı belirtildi.

İran misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenler devreye girdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil ülkenin orta kesimindeki Gush Dan, Ramat Gan ve Petah Tikva bölgelerinde düşüş kaydedildiğini aktardı.

Bunun İran'ın sabah saatlerinde bu yana gerçekleştirdiği 4'üncü saldırı dalgası olduğuna işaret edilen haberde, atılan çok başlıklı füze ve önleme nedeniyle oluşan şarapnellerin araçlara ve bazı evlere zarar verdiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan atılan çok başlıklı füze nedeniyle Petah Tikva'da 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Yaralıların acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.