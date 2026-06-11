İran basını: Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyuldu

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyuldu.???????

Devlet televizyonu, Hengam Adası'nda bazı noktaların da ABD'nin saldırılarının hedefi olduğunu açıklamıştı.