İran basını: Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyuldu
İran'ın güneyindeki Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyuldu. Devlet televizyonu, Hengam Adası'nda bazı noktaların ABD saldırılarının hedefi olduğunu açıkladı.
İran'ın güneyinde Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyuldu.???????
Devlet televizyonu, Hengam Adası'nda bazı noktaların da ABD'nin saldırılarının hedefi olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba