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İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar

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İran'ın İsrail'e saldıracağı söylentileri gündemi meşgul ederken İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da üç patlama sesi duyuldu. İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.

İran ve İsrail arasındaki gerginlik sürerken İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesinde üç patlama sesi duyuldu.

PATLAMANIN NEDENİ EĞİTİM FAALİYETİ

Patlamaların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı. Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle İran ve İsrail arasında gerilim bulunuyor. Son olarak ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan'daki Hizbullah komutanı Fuad Şükür'e suikast sonrası İran ile İsrail arasında tansiyon yükseldi.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalarİsmail Haniye

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (4)

ali gökşen:

Yalan dolan inter milan..

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Özcan Özcan:

'' İRANI İSRAİLE BIRAKIR DARMADAĞIN EDER''SENE 2019 YOUTUBE SÖYLEYİŞİNDE ( OSMAN PAMUKOĞLU) .SEN NE BÜYÜK BİR ADAMSIN PAŞAM KAĞITTAN KAPLAN İRANI HERKES GÖZÜNDE BÜYÜTÜRKEN BUNLARI DİYORDUN.

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Özcan Özcan:

ORDA BİR TERÖRİST BAŞI GÖRDÜM UZAKTA.

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vatandaş osman :

Anlaşılan İsrail topraklarıyla kendi topraklarını karıştırmış ponçik aslanımız

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