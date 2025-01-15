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İran'ın İlk Sinyal İstihbarat Gemisi Zagros Donanmaya Teslim Edildi

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İran'ın ilk sinyal istihbarat gemisi 'Zagros', düzenlenen törenle İran donanmasına teslim edildi. Zagros'un Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde faaliyet göstereceği ve deniz güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

- İran'ın ilk sinyal istihbarat gemisi Zagros donanmaya teslim edildi

TAHRAN - İran'ın ilk sinyal istihbarat gemisi olarak kabul edilen "Zagros" adlı destroyer, düzenlenen törenle İran donanmasına teslim edildi.

İran'da ülkenin ilk sinyal istihbarat gemisi olarak kabul edilen "Zagros" adlı destroyer, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran Ordu Komutanı Abdurrahim Musevi ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle İran donanmasına teslim edildi. Zagros istihbarat gemisinin Basra Körfezi ve Umman Denizi açıklarında faaliyet göstereceği, bölgedeki deniz güvenliğinin korunmasında aktif rol üstleneceği belirtildi.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, törende yaptığı konuşmada deniz güvenliği için donanmayı geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, "Deniz odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde silahlı kuvvetlerimiz önemli çalışmalar yapıyor. Umman Denizi ve Mekran sahillerini kapsayan son derece stratejik bir coğrafyaya sahibiz. Ancak bu liman ve sahilleri henüz tam anlamıyla istediğimiz şekilde kullanabilmiş değiliz. Donanmamız, son 10 yıldır Çabahar ve Kenarek bölgelerinde sahillerimizi daha aktif kullanmak için çalışmalar yürütüyor. Zagros istihbarat gemisinin üretilmesi ve donanmaya teslim edilmesi bu çalışmaların bir sonucudur" dedi.

Bakıri ayrıca, "Donanmamızın Umman Denizi, Hint Okyanusu, Batı Asya ve tüm okyanuslarda görev yapabilmesi için Zagros benzeri bir istihbarat gemisine ihtiyacı vardı. Zagros, İranlı gençlerin emeğiyle yapılmış tamamen yerli üretim bir istihbarat gemisidir. Donanmamızın açık denizlerdeki faaliyetleri, Zagros'un katılımıyla farklılık gösterecektir" ifadelerini kullandı.

İran'ın İlk Sinyal İstihbarat Gemisi Zagros Donanmaya Teslim Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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