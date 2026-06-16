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İran: Hark Adası savaş boyunca 548 kez saldırıya uğradı

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İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali Hark Adası, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaşta 548 kez füze ile hedef alındı. Ada kaymakamı, saldırılara rağmen petrol ihracatının yüzde 90'ından fazlasının buradan yapıldığını açıkladı.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'nın, ABD- İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş boyunca 548 kez hedef alındığı belirtildi.

İran'ın Şark gazetesinin haberine göre, Buşehr eyaletine bağlı Hark Adası Kaymakamı Negahdar Hüseyinpur, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin de katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, adanın ana petrol terminali olması dolayısıyla savaş sırasında özellikle hedef alındığını ifade etti.

Saldırılara ilişkin verileri paylaşan Hüseyinpur, "Üçüncü Dayatılan Savaş sırasında Hark Adası'na 548'den fazla füze isabeti kaydedildi ve en şiddetli saldırılardan birinde, 17 Mart'ta adaya 50 isabet gerçekleşti." dedi.

ABD, adanın anakara ile bağlantısı kesmek için yolcu gemilerini hedef aldı

Adanın anakara ile bağlantısını kesmek için 6 yolcu gemisinin de ABD tarafından hedef alındığı bilgisini paylaşan Hüseyinpur, kamuya ait tekneler ve balıkçı teknelerinin devreye girmesi sayesinde ada sakinleri ile işçilerin adaya geliş gidişlerinin kesintiye uğramadığını ve anakarayla bağlantının kesilmediğini ifade etti.

Hüseyinpur, savaş sırasında da saldırılara rağmen ülkenin petrol ihracatının yüzde 90'ından fazlasının Hark Adası'ndan gerçekleştiğini belirtti.

İran anakarasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr Limanı'na ise yaklaşık 55 kilometre mesafede bulunan Hark Adası, ülkenin ana petrol ihraç terminali olarak biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık ele geçirme arzusunu dile getirdiği ada, savaş boyunca ABD tarafından birçok kez hedef alınmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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