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İran'ın güneyinde iki balıkçı teknesine İHA saldırısı düzenlendi

İran'ın güneyinde iki balıkçı teknesine İHA saldırısı düzenlendi
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TAHRAN, 15 Eylül (Xinhua) -- İran'ın güney açıklarındaki iki balıkçı teknesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından çok sayıda balıkçıdan haber alınamadığı bildirildi.

TAHRAN, 15 Eylül (Xinhua) -- İran'ın güney açıklarındaki iki balıkçı teknesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından çok sayıda balıkçıdan haber alınamadığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Hürmüzgan'ın güvenlik ve siyasi işlerden sorumlu Vali Yardımcısı Ahmad Nafisi, saldırının güneydeki liman kenti Kargan açıklarında ve Larak Adası yakınlarında düzenlendiğini belirtti.

Balıkçıları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Nafisi, olaya ilişkin ayrıntıların soruşturmanın ardından kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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