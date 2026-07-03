Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney için düzenlenen devlet törenine katıldı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda ölen İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camii'nde devlet töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, TBMM İdari Amiri Hasan Turan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç katıldı.

Yılmaz, Hamaney'in cenazesinin önünde dua okuduktan sona heyet alandan ayrıldı.

Hamaney için düzenlenen törende ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hür Dava Partisi, Gelecek Partisi ve Vatan Partisi'nin temsilcileri de hazır bulundu.

Taziyeye yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağladı.