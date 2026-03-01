Haberler

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İran devlet medyası, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini duyurarak ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. Hamaney için yayımlanan metinde, 'Ali gibi yaşadı ve Hüseyin gibi şehit oldu' ifadeleri kullanıldı.

(ANKARA) - İran devlet medyası, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.

İran devletine bağlı Press TV, "İslam Devrimi Lideri'nin şehadetinin ardından 40 günlük ulusal yas ilan edildi" ifadeleriyle Hamaney'in yas haberini duyurdu. Fars Haber Ajansı ise Hamaney için yayımladığı metinde, "Ali gibi yaşadı ve Hüseyin gibi şehit oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
