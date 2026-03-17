Haberler

İran'ın BAE'ye düzenlediği füze saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İran tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenlenen füze saldırısında Filistinli bir kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırı, bölgedeki güvenliği tehdit eden bir eylem olarak kınandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filistin vatandaşı Alaa Nadir Müşteha'nın, BAE'nin el-Bahiye bölgesinde bulunduğu sivil araca İran füzesinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, BAE'ye yönelik İran saldırıları kınanarak, "bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden bu saldırganlığın şiddetle reddedildiği" ifade edildi.

Filistin tarafı da "İran saldırılarına maruz kalan BAE ve diğer Arap ülkeleriyle dayanışmasını" yineleyerek, bu ülkelerin topraklarını, vatandaşlarını ve sakinlerini korumaya yönelik tüm önlemlerini desteklediğini belirtti.

BAE, dün yaptığı açıklamada hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan balistik füze ile 21 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

İran saldırılarının başlangıcından bu yana engellenen mühimmatın toplamda 304 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1627 İHA'ya ulaştığı kaydedildi.

Saldırılar sonucu 2 BAE silahlı kuvvetleri mensubunun yanı sıra Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Filistin uyruklu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 145 kişinin ise hafif, orta ve ağır olmak üzere çeşitli derecelerde yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
Çinlilerden dikkat çeken iddia: B-2 bombardıman uçaklarının sinyalleri tespit edildi

"Hayalet" artık görünmez değil! Çin, ABD'nin gizli silahını enseledi
İran'dan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne füze saldırısı

İran'dan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne füze saldırısı
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat

Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba

Yeni piyasa değeri bomba!
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti

İlber Hoca'ya veda! Tabutun başında dua eden isim, dikkat çekti