İran'ın BAE'ye düzenlediği füze saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İran tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlenen füze saldırısında Filistinli bir kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filistin vatandaşı Alaa Nadir Müşteha'nın, BAE'nin el-Bahiye bölgesinde bulunduğu sivil araca İran füzesinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, BAE'ye yönelik İran saldırıları kınanarak, "bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden bu saldırganlığın şiddetle reddedildiği" ifade edildi.

Filistin tarafı da "İran saldırılarına maruz kalan BAE ve diğer Arap ülkeleriyle dayanışmasını" yineleyerek, bu ülkelerin topraklarını, vatandaşlarını ve sakinlerini korumaya yönelik tüm önlemlerini desteklediğini belirtti.

BAE, dün yaptığı açıklamada hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan balistik füze ile 21 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

İran saldırılarının başlangıcından bu yana engellenen mühimmatın toplamda 304 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1627 İHA'ya ulaştığı kaydedildi.

Saldırılar sonucu 2 BAE silahlı kuvvetleri mensubunun yanı sıra Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Filistin uyruklu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 145 kişinin ise hafif, orta ve ağır olmak üzere çeşitli derecelerde yaralandığı bildirildi.