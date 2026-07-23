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İran ve Irak'tan çok alanlı mutabakat

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin hazır bulunduğu programda Tahran ile Bağdat arasında çeşitli alanlarda mutabakat zaptları imzalandığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin hazır bulunduğu programda Tahran ile Bağdat arasında çeşitli alanlarda mutabakat zaptları imzalandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan ile resmi temaslar çerçevesinde Tahran'da bulunan Irak Başbakanı Zeydi'nin ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından imza töreni düzenlendi.

Pezeşkiyan ve Zeydi'nin katıldığı törende, iki ülkenin ilgili bakanları tarafından ulaştırma ve eğitim konuları başta olmak üzere çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalandı.

Irak Başbakanı Zeydi beraberindeki heyetle sabah saatlerinde Tahran'a ulaşmış ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından resmi törenle karşılanmıştı.

Pezeşkiyan ile Zeydi ikili görüşmede, Tahran-Bağdat ilişkilerinin her alanda geliştirilmesinin iki ülkenin istikrarı, güvenliği ve refahına katkı sağlayacağını, aynı zamanda bölgesel dayanışma ve işbirliğini güçlendireceğini belirtmişti.

Irak Başbakanı Zeydi, ilk yurt dışı ziyaretini Washington'a gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA
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