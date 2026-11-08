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İran, Hürmüz'de seyir sistemi kapalı tankerin mayına çarparak alev aldığını duyurdu

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İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda seyir sistemleri kapalı ve izinsiz bölgede hareket eden petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu. İran, 12 Temmuz'da Hürmüz'ü tekrar kapatmış ve izinsiz geçen gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, seyir sistemlerini kapatarak izin verilmeyen bölgede hareket ettiği belirtilen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığını duyurdu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, öğleden önce meydana gelen olayda, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda tanımlama sistemlerini kapatan ve yasak bölgede seyreden bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, çarpmanın etkisiyle tankerde yangın çıktığı belirtildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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