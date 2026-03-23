Haberler

İran: Hürmüz Boğazı Kapatılmadı

İran: Hürmüz Boğazı Kapatılmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmadığını ve seyrüseferin savaş koşullarında sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğüne saygı duyduğunu vurguladı.

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İran, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmadığını ve bu önemli su yolunda seyrüseferin, savaş koşulları nedeniyle gerekli önlemler alınarak sürdürüldüğünü belirtti.

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İran Dışişleri Bakanlığı pazar günü, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmadığını ve bu önemli su yolunda seyrüseferin, savaş koşulları nedeniyle gerekli önlemler alınarak sürdürüldüğünü söyledi.

İran'ın devam eden ABD ve İsrail saldırıları karşısındaki tutumuna ilişkin açıklamada bakanlık, İran'ın her zaman seyrüsefer özgürlüğüne, deniz güvenliğine ve emniyetine saygı duyduğunu belirtti.

Bakanlık, İran'ın uluslararası hukukun yerleşik ilkeleri uyarınca, "saldırıları düzenleyenlere" ve "saldırılara katılanlara" ait olan veya onlarla bağlantılı gemilerin geçişini engellediklerini de doğruladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

