İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, ABD 300'den fazla hedef vurdu

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın "ikinci bir duyuruya kadar" gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. Bölgede patlamalar, füze saldırıları ve karşılıklı açıklamalarla gerilim daha da yükseldi. İran, Boğaz'dan geçmeye çalışan iki gemiyi hedef aldığını açıklarken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) son üç gecede, İran'a ait 300'den fazla askeri hedefin vurulduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının beşinci maddesini paylaşarak, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yeni saldırılar başlatmasının ardından İran'ın bazı kentlerinde gece boyunca patlamalar meydana geldiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda "yabancı müdahale" ve bazı gemilerin "yetkisiz rotalarda" ilerlemeye çalışmasının güvenlik riskine yol açtığı öne sürüldü. Açıklamada, daha önce yapılan uyarılara rağmen bazı gemilerin rotalarını değiştirmediği, bunlardan birinin uyarı ateşiyle durdurulduğu belirtilerek, "Yasadışı yabancı müdahale nedeniyle ortaya çıkan istikrarsız güvenlik durumu sebebiyle Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İran, Hürmüz Boğazı çevresinde, "Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini, Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkelerin sonuçlardan sorumlu tutulacağını" açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, daha sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ikinci bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamada ayrıca, ABD'nin Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nde bulunan savaş uçaklarının bakım-onarım merkezi ile komuta ve kontrol merkezinin de hedef alındığı iddia edildi.

"İRAN'IN GÜNEYİNDE PEŞ PEŞE PATLAMALAR"

ABD'nin yeni saldırılar düzenlemesinin ardından İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Abbas'ta üç, Sirik kentinde ise iki patlama meydana geldi. İran basını ayrıca Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseluye kentlerinde de patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Patlamaların nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

KALİBAF: TEK TARAFLI ANLAŞMALAR DÖNEMİ SONA ERDİ

İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da sosyal medya hesabından İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının beşinci maddesini paylaşarak, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" ifadelerini kullandı. Kalibaf paylaşımında ABD'ye, "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin" mesajını verdi.

CENTCOM: YAKLAŞIK 140 ASKERİ HEDEF VURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik bu hafta gerçekleştirilen üçüncü saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı.

CENTCOM'un açıklamasına göre, kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedef vuruldu. Hedefler arasında füze ve İHA mevzileri, deniz kuvvetlerine ait askeri unsurlar, mühimmat depoları, haberleşme ağları ve kıyı gözetleme tesislerinin bulunduğu belirtilen açıklamada, son üç gecede toplam 300'den fazla hedefin vurulduğu ifade edildi. Açıklamada, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı savunuldu. CENTCOM ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerinin sürdüğünü, ABD güçlerinin mayıs ayından bu yana 800'den fazla ticari gemi ile yaklaşık 400 milyon varil ham petrolün güvenli geçişine destek verdiğini bildirdi.

UMMAN: MUSANDAM KAMİKAZE İHA'LARLA HEDEF ALINDI

Umman resmi haber ajansı, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Musandam ilindeki bazı noktaların kamikaze insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını bildirdi. Haberde, Umman yönetiminin saldırıyı kınadığı, ülkenin güvenliği ve vatandaşların korunması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren taraf hakkında ise bilgi verilmedi.

ÜRDÜN: İRAN'DAN FIRLATILAN ÜÇ FÜZE ÜLKEYE DÜŞTÜ

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran'dan ateşlenen üç füzenin ülkenin farklı bölgelerine düştüğünü açıkladı. Açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı, yalnızca sınırlı maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, füze parçalarının düştüğü bölgelerde teknik incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Ürdün ordusu ayrıca ülke hava sahası ve topraklarının bölgesel çatışmalarda kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, tüm birliklerin en üst düzey hazırlık durumunda bulunduğunu kaydetti.

KATAR: ŞARAPNEL PARÇALARI NEDENİYLE BİRİ ÇOCUK ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Katar İçişleri Bakanlığı da füze saldırılarının ardından önleme faaliyetleri sırasında düşen şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu biri çocuk üç kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri ve doğrulanmamış bilgi ile görüntüleri paylaşmamaları istendi.

Kaynak: ANKA