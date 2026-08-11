İran: Hürmüz Boğazı'nda Yeni Rota İçin Ücret Talep Edilecek
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman ile Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği için yeni rota müzakereleri yürütüldüğünü ve su yolundaki denizcilik hizmetleri için ücret alınması gerektiğini belirtti.
TAHRAN, 11 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 10 Ağustos 2026.
Bekayi pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğine yönelik yeni bir rota belirlemek amacıyla yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bekayi, su yolunda sağlanan denizcilik hizmetleri için ücret alınması gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)
Kaynak: Xinhua