İran: Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD- İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar dünyayı alt üst etti. Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentine saldırılar düzenleyen ABD ve İsrail'e İran'ın yanıtı ise sert oldu.

İsrail'e ve bölgede ülkelerindeki ABD üslerine saldırılar düzenleyen İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapatarak petrol ticaretini adeta kilitledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada "Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız" ifadeleri kullanıldı.

"10 PETROL TANKERİNİ VURDUK"

Boğazın kapatılması kararı sonrası ise İran, uyarılara rağmen geçmeye çalışan petrol tankerlerine saldırılar düzenledi. Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi.

TRUMP'TAN KARŞI HAMLE

Öte yandan İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı almasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan hamle geldi. Boğazdaki gemileri koruyacaklarını duyuran Trump, "Körfez'den geçen tüm deniz ticareti için siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantileri sağlanması talimatını verdim. ABD Donanması, gerekirse en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.