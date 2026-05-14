İran Medyası: İran, Bazı Çin Gemilerine Hürmüz'den Geçiş İzni Vermeye Başladı

TAHRAN, 14 Mayıs (Xinhua) -- İran, çarşamba gecesinden itibaren bazı Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan belirlenen protokoller kapsamında geçişine izin verildiğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı perşembe günkü haberine göre, o saatten bu yana 30 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Yetkili, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte İran'ın belirlediği rotanın diğer ülkelerce de benimsendiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi perşembe günü yaptığı açıklamada, İran deniz kuvvetleriyle işbirliği yapılması kaydıyla Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere açık olduğunu ifade etti.

Geçiş yapan gemilere herhangi bir engel çıkarılmadığını kaydeden Erakçi, ablukayı uygulayan tarafın ABD olduğunu belirtti. Erakçi, ABD'nin "yasadışı" ablukayı kaldırmasıyla mevcut durumun sona erebileceği umudunu dile getirdi.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından boğaz üzerindeki kontrolünü sıkılaştıran İran, İsrail ve ABD gemileri ile bu ülkelerle bağlantılı gemilerin geçişini yasaklamıştı.

