İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD Bağlantılı Tankere Saldırdı

(ANKARA) - İran'ın İslami Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nda ABD bağlantılı olduğu iddia edilen bir petrol tankerine saldırdığını açıkladı.

İran'ın İslami Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, " Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan müttefiklerinden ATHE NOVA tankeri, iki insansız hava aracıyla vurulduktan sonra hala yanıyor" ifadeleri kullanıldı.

İran İslami Devrim Muhafızları, 28 Şubat Cumartesi günü, ABD ve İsrail saldırılarının başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattıklarını duyurmuştu.

Boğaz, küresel petrol ve doğalgaz sevkiyatı için kritik öneme sahip. Dünya ticaretindeki petrolün yaklaşık beşte biri ile Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sıvılaştırılmış doğal gazın önemli bir kısmı bu koridordan geçiyor. Uzmanlar, günlük küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sinin, yani yaklaşık 20 milyon varilin, Hürmüz Boğazı üzerinden taşındığını belirtiyor.

Kaynak: ANKA