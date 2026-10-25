İran, Hürmüz Boğazı için ABD'ye yeni teklif sunduğu iddialarını yalanladı

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İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye deniz ablukasının kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılacağı yönünde yeni bir teklif ilettiği iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının ismi açıklanmayan bir İranlı yetkilinin beyanına dayandırdığı haberde, İran'ın ABD'ye yeni bir teklif sunmadığı belirtildi.

Haberde, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye deniz ablukasının kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması yönünde yeni bir teklif ilettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye daha önce iletilen 7 şartın uygulanması gerektiği ifade edildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA