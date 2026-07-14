İran Ordusu Sözcüsü: "Hürmüz asla ABD'nin saldırılarıyla açılmayacak. Tek yol İran halkının haklarına saygı"

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Hürmüz Boğazı'nın "asla ABD'nin saldırılarıyla açılmayacağını, bunun tek yolunun İran halkının haklarına saygı duymak"tan geçtiğini ifade etti.

İran devlet televizyonuna göre, Ekreminiya, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.

"Hürmüz Boğazı asla ABD'nin saldırıları, savaş ve kötülük yoluyla açılmayacaktır. Hürmüz Boğazı'nı açmanın tek yolu İran halkının haklarına saygı duymaktır" ifadelerini kullanan İranlı Sözcü, eski İran lideri Ali Hamaney ve savaşta hayatını kaybedenlerin intikamını almakla yükümlü olduklarını da dile getirdi.