Haberler

İran, ABD ile mutabakatın uygulanmasını takip için İsviçre'ye giden heyetteki isimleri açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail’in Lübnan’a saldırılarının durdurulmasını ABD ile görüşmek için İsviçre’nin Zürih kentine bir heyet gönderdi. Heyette İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Erakçi yer alıyor.

Mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durdurulmasını ABD ile görüşmek üzere İsviçre'nin Zürih kentine giden İran heyetinde, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bulunduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsviçre'ye giden "Minab 168" isimli İran heyetinde kimlerin yer aldığına ilişkin detayları paylaştı.

Yayınlanan haberde, mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durdurulmasını ABD ile görüşmek üzere Zürih kentine giden heyette İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Erakçi'nin yer aldığı belirtildi.

Kalibaf ve Erakçi'ye, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile İran Petrol Bakanlığı Yardımcısı ve Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Hamid Burd'un eşlik ettiği duyuruldu.????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti

Erdoğan "Türkiye tarihinde bir ilk" diyerek duyurdu
Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi

Başları tehlikede: 4 milli futbolcunun isminin baş harflerini verdi
YKS'ye giren genç A Milli Takım'dan şikayetçi

Hayatının en önemli sınavına giren genç, A Milli Takım'dan şikayetçi
Alışveriş merkezine dalan saldırgan önüne geleni bıçakladı: 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

Elinde bıçakla avm'ye daldı, önüne gelene saldırdı

Kuşadası'nda sahile ölü köpek balığı vurdu

Tatil cennetinde kıyıya vurdu! Üzerinde hiçbir iz yok
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı