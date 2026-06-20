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İran, müzakere heyetinin ABD ile mutabakatın uygulanmasını takip için İsviçre'ye gideceğini duyurdu

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durdurulmasını ABD ile görüşmek üzere İran heyetinin İsviçre'ye hareket edeceğini açıkladı. Bekayi, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek, ateşkes ve deniz ablukasının kaldırılması konularını gündeme getireceklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durdurulmasını ABD ile görüşmek üzere İran heyetinin İsviçre'ye hareket edeceğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, İran müzakere heyetinin ABD ile görüşmeler çerçevesinde İsviçre'ye gitmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bekayi, nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamasının mutabakat zaptının beş maddesinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu belirterek, "Bu seyahat, karşı tarafın yükümlülüklerinin yerine getirilmesini talep etmek ve takip etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir çünkü herhangi bir mutabakatın değerlendirilmesinde en önemli kriter, uygulama aşamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mutabakat zaptının 13. maddesine göre, nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamasının, ABD'nin 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelere dayalı yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ve devam etmesine bağlı olduğunu söyleyen Bekayi, şöyle konuştu:

"Bu şartlar, karşı tarafça henüz yerine getirilmemiştir ve bu seyahat, bu yükümlülüklerin nasıl yerine getirileceğini açıklığa kavuşturmak amacıyla gerçekleştirilmektedir."

Bekayi, mutabakat zaptının ilk maddesinin "Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmek" olduğunu belirterek bunun "karşılıklı yükümlülüklerin temel direği" olduğunu ifade etti.

İran'ın taahhütlerine bağlı kaldığının altını çizen Bekayi, ABD'nin İsrail'i "Lübnan'da ateşkes ilan etmeye zorlamakla yükümlü" olduğunu ancak bu konuda "başarısız olarak, mutabakat zaptını açıkça ihlal" ettiğini belirtti.

Bekayi, deniz ablukasının sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda adımlar atıldığını ancak imzalanan mutabakat zaptının "bir bütün" olduğunu vurguladı.

İlk maddenin ihlalinin tüm anlaşmanın "sorgulanması" anlamına geldiğini kaydeden Bekayi, "Diğer taraf gerekli önlemleri derhal almazsa, tüm mutabakat ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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