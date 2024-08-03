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İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

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Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin yankıları sürerken İran Devrim Muhafızları'ndan suikastın detaylarına ilişkin açıklama yapıldı. Suikastın ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiğini bildiren Devrim Muhafızları, Haniye'nin odasının dışından yaklaşık 7 kg başlıklı kısa menzilli bir mermi atılarak öldürüldüğünü bildirdi.

İran Devrim Muhafızları, Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin uğradığı suikasta ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, İran'da resmi misafir konutunda yaşanan suikastın İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği kaydedildi. Ayrıca, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.

"İNTİKAM ŞİDDETLİ ŞEKİLDE OLACAK"

Devrim Muhafızları, "Tahran'ın intikamı uygun zaman ve yerde, şiddetli bir şekilde olacak" sözleriyle intikam mesajı da verdi.

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HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti.

Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Devrim Muhafızları İsmail Haniye İsrail Tahran İran Güncel Haberler

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Yorumlar (28)

LOLİPOP:

Allah, İsmail Haniye'nin ölümüne üzülenleri tez zamanda Haniye'ye kavuştursun.

350
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Buğra Er:

İranın işi bu

160
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Tolga Güngör:

Kendi evinde kendi ayağına sıkacak sende buna inaniyon

yanıt13
yanıt21
Billy gates:

JET YAKITI SATAN KİM BEN MİYİM

yanıt4
yanıt9
sdsfs dfsa:

Adamın kaldığı odaya kadar İsrail nereden biliyordu bunu sormazlar mı

133
4
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Soykanlar:

Yani odanın hemen dışı kadar kısa menzilli gibi birşey mi acep???

76
26
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Fatih Erdem:

Yaw he hee bizde inandık zaten

79
18
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Teoman Ege:

Acemler yalanları ile meşhurdur , devam etsinler eğlenceli oluyor.

68
14
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Hasan Turk:

Yeter ya 50 oldu mansette yeter tmm

36
38
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Ramazan Kus54:

İran'a inanan var mı burada.....

68
3
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