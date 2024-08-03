İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

İran Devrim Muhafızları, Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin uğradığı suikasta ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, İran'da resmi misafir konutunda yaşanan suikastın İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği kaydedildi. Ayrıca, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.

"İNTİKAM ŞİDDETLİ ŞEKİLDE OLACAK"

Devrim Muhafızları, "Tahran'ın intikamı uygun zaman ve yerde, şiddetli bir şekilde olacak" sözleriyle intikam mesajı da verdi.

İsmail Haniye, Katar'da TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığındaki Türkiye heyetinin de katıldığı cenaze töreninde toprağa verildi

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti.

Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu