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İran Genelkurmay Başkanı Hatemi, bölge ülkelerini ABD ile işbirliği konusunda uyardı

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İran Genelkurmay Başkanı Hatemi, bölge ülkelerini ABD ile işbirliği konusunda uyardı
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İran Genelkurmay Başkanı Hatemi, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşının bitmediğini belirterek bölge ülkelerini ABD ile işbirliği konusunda uyardı. Basra Körfezi Boğaz İdaresi ise gemi sahiplerine, bazı işletmecilerin Hürmüz'de yasa dışı rotalara zorlayabileceğini bildirdi.

TAHRAN, 28 Eylül (Xinhua) -- İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, ABD ve İsrail'in ülkesine karşı yürüttüğü savaşın henüz sona ermediğini belirterek, "düşmanın" İran silahlı kuvvetlerinden gelecek "ağır darbelere" hazır olması gerektiğini söyledi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, Hatemi pazar günü Tahran'da düzenlenen ulusal bir festivalde yaptığı konuşmada, "Savaş sona ermedi. Saldırgan düşman ağır darbeler aldı, yine de İran silahlı kuvvetlerinden gelecek daha ağır darbelere hazır olmalı" dedi.

Bölge ülkelerine, ABD ile işbirliğinin güvenliklerini garanti etmediğini fark etme çağrısında bulunan Hatemi, bölgenin güvenliğinin, bölge ülkeleri tarafından içeriden sağlanması gerektiğini vurguladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinden sorumlu kurumu Basra Körfezi Boğaz İdaresi ise gemi sahiplerine, "bazı gemi işletmecilerinin" kendilerini boğazdan geçiş için "yasadışı" rotaları kullanmaya zorlayabileceği uyarısında bulundu.

İdare, pazar günü sabah saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Basra Körfezi Boğaz İdaresi'ne ulaşan bilgilere göre, bazı gemi işletmecileri, gemileri yasa dışı güzergahları kullanmaya zorlamaktadır. Bu durum gemi, gemi sahibi, kaptan ve mürettebat açısından maddi kayıp ve can kaybı riski yaratmakta ve geminin gelecekte Hürmüz Boğazı'ndan geçiş imkanını ciddi biçimde kısıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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