İran, Fransa'nın Tahran Büyükelçisini 800 kişinin yaralandığı eylemler nedeniyle çağırdı

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İran, Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılarak yaklaşık 800 kişinin yaralanması ile sonuçlanan lise eylemleriyle ilgili olarak, Fransa'nın Tahran Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Pierre Cochard Bakanlığa çağrıldı.

Cochard'a, Fransa'nın insan hakları konusundaki yükümlülükleri hatırlatılarak Fransız halkının temel insan haklarına ve özgürlüklerine, özellikle de barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan lise eylemlerinde şu ana kadar 170'i lise öğrencisi ve 600'ü güvenlik görevlisi, yaklaşık 800 kişi yaralanmıştı.

Ayrıca 24 okulun ateşe verildiği eylemlerde, şu ana kadar 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA