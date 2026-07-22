İran, Fransız diplomatların alıkonulduğu iddiasını yalanladı

İran, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un, "Tahran Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatik personelin İran makamlarınca saatlerce alıkonulduğu" yönündeki iddiasını "asılsız ve gerçeğe aykırı" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın "2 diplomatik personelin alıkonulduğu" iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iki kişinin İran Emniyetinin güvenlik endişesiyle takibe aldığı bazı şahıslarla toplantı gerçekleştirdiği, toplantı yerinin İran Emniyeti tarafından tespit edilmesinin ardından, bu iki kişiye de burada yakalananlarla birlikte kısa süreli sorular yöneltildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu iki kişinin Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği ile bağlantısının olduğunun anlaşılması üzerine diplomatik polis merkezine sevk edildiği ancak kendilerine herhangi bir şiddet uygulanmadığı ifade edildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Tahran Büyükelçiliğindeki 2 çalışanın "diplomatik dokunulmazlıklarına aykırı şekilde" İran güvenlik güçleri tarafından "sebepsiz yere gözaltına alındığını ve saatlerce süren sorgulamalarının ardından Büyükelçiliğe geri döndüklerini" söylemişti.

Barrot, konuya ilişkin İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştüğünü ve Büyükelçilik çalışanlarına yönelik "kabul edilemez" saldırının sonuçsuz kalmayacağını kendisine bildirdiğini dile getirmişti.