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İran, 2 Fransız büyükelçilik çalışanının girişini yasakladı

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İran, sivil topluma destek verdikleri gerekçesiyle Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirttiği 2 Fransız büyükelçilik çalışanının ülkeye yeniden girişini yasakladı. Fransa'nın Tahran Büyükelçisi protesto edilirken, çalışanların İran'dan ayrıldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkede "sivil topluma destek verdiği" belirtilen ve bu nedenle Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ifade edilen 2 Fransız büyükelçilik çalışanının İran'a yeniden girişine izin verilmeyeceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, haftalık basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Fransa'nın Tahran büyükelçiliğinden 2 kişiyi "diplomat" değil, "büyükelçilik çalışanı" olarak tanımladığını ve bu kişilerin İran'daki sivil topluma yardım ettiğinin açıkça ifade edildiğini dile getiren Bekayi, "Büyükelçilik çalışanlarının, sivil topluma destek verdiklerinin belirtilmesi, diplomatik hukuk açısından olağan bir yaklaşım değil. Bu tutum, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin ihlal edildiğinin açık bir kabulüdür." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin gerekli tüm diplomatik adımların atıldığını ifade eden Bekayi, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ve İran'ın resmi protestosunun iletildiğini belirtti.

İranlı Sözcü, 2 Fransız çalışanın ülkeden ayrılmasının ardından bu kişilerin İran'a yeniden giriş yapamayacaklarının da Fransız tarafına resmen bildirildiğini söyledi.

Kaynak: AA
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